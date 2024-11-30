Arpaçay'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arpaçay'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Arpaçay\'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Polis ve jandarma, Arpaçay'da asayiş için denetim ve kontrollerini yoğunlaştırdı.

30.11.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay'da polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler ilçe genelinde başlattıkları uygulamalar kapsamında; giriş ve çıkış noktalarında GBT sorgulaması yapıyor, araçları durdurarak detaylı kontroller gerçekleştiriyor.

Arpaçay Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uygulamalara asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri katılıyor. Yapılan denetimlerde hem kimlik kontrolleri yapılırken hem de araçlarda arama yapılıyor.

"Vatandaşlardan tam destek"

Yoğun güvenlik tedbirleri vatandaşların da takdirini topladı. İlçe halkı, polis ve jandarma ekiplerinin kararlılıkla gerçekleştirdiği uygulamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, huzurun devamı için bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı.

"Güvenlik önceliğimiz"

Arpaçay Kaymakamlığı'nca yapılan paylaşımda; "Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce halkımızın can ve mal güvenliği, huzur ve sükununun sağlanması amacıyla, Arpaçay'ımızın farklı noktalarında Genel Asayiş Uygulaması yapılmıştır. Köylerimizde ve mahallelerimizde uygulamalarımız devam edecek olup, halkımızın huzur ve sükununa halel getirecek faaliyetlere geçit verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Politika, Güvenlik, Jandarma, Arpaçay, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arpaçay'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:41:40. #1.13#
SON DAKİKA: Arpaçay'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.