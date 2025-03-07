Arpaçay'da Güvenlik Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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Arpaçay'da Güvenlik Zirvesi Yapıldı

Arpaçay\'da Güvenlik Zirvesi Yapıldı

Kaymakam Akköz başkanlığındaki toplantıda asayiş ve güvenlik konuları ele alındı.

07.03.2025 12:38
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Arpaçay'da Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı'nın katılımıyla katıldı.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde güvenliğin sağlanması, asayiş olaylarının önlenmesi ve vatandaşların huzurunu korumaya yönelik alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Özellikle trafik güvenliği, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantı da genel asayiş, güvenlik uygulamaları konuları ele alındı. Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetler hakkında Kaymakam Akköz'e bilgi sunumu yapıldı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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