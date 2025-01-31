Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şahsı bıçakla bacağından yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 29 Ocak tarihinde Arsuz ilçesi Arsuz Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Yaşanan kavgada A.A. isimli şahıs, T.K. isimli şahsı darp ederek bacağından bıçakla yaraladı. Olay üzerine şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli şahıs, 30 Ocak tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Arsuz'da Bıçaklı Yaralama: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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