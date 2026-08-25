Arsuz'da Çöplük Yangını Kontrol Altında
Hatay Arsuz'da çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümesi önlendi.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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