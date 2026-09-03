Arsuz'da yaşam alanı konteyner alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Arsuz'da yaşam alanı konteyner alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi

Arsuz\'da yaşam alanı konteyner alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşam alanı olarak kullanılan bir konteyner yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşam alanı olarak kullanılan konteyner alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin diğer konteynerlere sirayet etmesi önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Nardüzü, Arsuz, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arsuz'da yaşam alanı konteyner alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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