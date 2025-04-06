Artvin Amatör Futbol Maçı Kavga Nedeniyle Tatil Edildi - Son Dakika
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Artvin Amatör Futbol Maçı Kavga Nedeniyle Tatil Edildi

Artvin'de Murgul Belediyespor ile Kemalpaşaspor arasında oynanan amatör futbol karşılaşmasında, taraftarlar arasında çıkan kargaşa nedeniyle maç tatil edildi. Olaylarda yaralanan taraftarlara sağlık ekipleri müdahale etti.

06.04.2025 18:45  Güncelleme: 18:53
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Artvin amatör futbol liginde kavga çıktı maç tatil edildi

ARTVİN - Artvin'deki amatör futbol karşılaşmasında, iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Tarafları ise polis, biber gazı kullanarak ayırdı.

Artvin'in Murgul ilçesinde oynanan amatör lig müsabakasında Murgul Belediyespor ile Kemalpaşaspor karşı karşıya geldi. Aynı puanla zirveyi paylaşan iki takım taraftarları, yoğun ilgi gösterdiği müsabakada, maçın 39. dakikasında tribünde çıkan olaylar nedeniyle maç durdu.

Tarafların karşılıklı atışması, büyüyerek stadın dışına taştı. Olayların büyümesi üzerine polis, taraftarları ayırmak için müdahalede bulundu. Ancak, müdahale sırasında gerginlik devam edince polis, biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Tribünlerde yaşanan kavga nedeniyle çok sayıda taraftarın yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taraftarlara müdahalede bulundu.

Yaşanan olaylar sonucu hakem, maçın güvenli şekilde devam edemeyeceğini belirleyerek karşılaşmayı tatil etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin Amatör Futbol Maçı Kavga Nedeniyle Tatil Edildi - Son Dakika

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