Artvin Borçka\'da evin büyük bölümü gece yangınında çöktü, kullanılamaz hale geldi

Artvin Borçka'da evin büyük bölümü gece yangınında çöktü, kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde ahşap bir evde çıkan yangın, Borçka Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü çökerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Güreşen köyü Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yapıyı sardı. Çevredekilerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında evin büyük bölümünün çöktüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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