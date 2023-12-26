Artvin\'de 73 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin'de önceki gün etkili olan kar yağışı 73 köy yolunu ulaşıma kapatırken, ekipler yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Artvin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 köyle ulaşım sağlanamıyor. Ardanuç'ta 8, Şavşat'ta48, Yusufeli'nde 11, Borçka Camili bölgesinde 6 köy olmak üzere toplamda 73 köyle yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Artvin Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde etkili olan kuvvetlli kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yolun ağır taşıtlar için zincir donanımı zorunluluğu olmak kaydıyla tüm araçlar için trafiğe açıldığını duyurdu.

Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ARTVİN