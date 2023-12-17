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Artvin'de ağaç keserken uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de ağaç keserken uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Murgul ilçesinde ormanlık alanda ağaç keserken düştüğü iddia edilen kişi, olay yerine gelen ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin\'de ağaç keserken uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti
17.12.2023 - 15:31,
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Artvin'in Murgul ilçesinde ormanlık alanda ağaç keserken düştüğü iddia edilen uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Koyuncular köyünde ilçe Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde orman istihsal sahasında ağaç kesimi yapan İsmail Artar, kestiği ağacın çarpmasıyla uçurumu yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasıyla Artar'ın bulunduğu yere indi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Artar'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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