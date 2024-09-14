Artvin'de Kavga Sonrası Kundaklama Olayı - Son Dakika
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Artvin'de Kavga Sonrası Kundaklama Olayı

Artvin\'de Kavga Sonrası Kundaklama Olayı

Borçka'da mesire alanı projesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi tutuklandı.

14.09.2024 22:18
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Artvin'in Borçka ilçesi Cankurtaran bölgesinde konaklamalı mesire alanı projesi nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrası katil zanlısının ağabeyine ait kereste atölyesinin kundaklanması ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, 3 Eylül günü alana iş makinelerinin gelmesini protesto etti. İş makineleri indirilirken köylüler ile özel şirketin yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici şirket yetkililerinden Muhammet U. (42) tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar ve Ersan Koyuncu (36) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tabancayla ateş açan Muhammet U. ile suç aleti ruhsatlı silahın sahibi şirket çalışanı Fikret M. (41) gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Muhammet U. tutuklanırken, Fikret M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olayların ardından Muhammet U.'nun ağabeyine ait kereste atölyesinin kundaklanması olayıyla ilgili yeniden gözaltına alınan Yıllar K. ve Mutlu A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Kavga Sonrası Kundaklama Olayı - Son Dakika

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