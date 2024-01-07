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Artvin'de toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
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Artvin'de toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bina tahliye edildi

Artvin'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Dere Mahallesi Yazkent mevkisinde Özer Orhan'a ait binanın bulunduğu bölgede heyelan meydana geldi. Binanın yıkılma tehlikesine karşı evi boşaltan aile bireyleri, durumu AFAD ve belediye yetkililerine haber verdi. AFAD yetkilileri bölgede inceleme yaparak, evin yıkılma tehlikesi dolayısıyla binayı tahliye etti. Artvin Belediyesi ekipleri de bölgede tahkimat ve zemin güçlendirme çalışması başlattı. Özer Orhan, herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadıklarından dolayı şükrettiklerini söyledi.

Artvin\'de toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bina tahliye edildi
07.01.2024 - 20:16,
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Artvin'de toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bina tahliye edildi.

Artvin'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Dere Mahallesi Yazkent mevkisinde Özer Orhan'a ait binanın bulunduğu bölgede heyelan meydana geldi. Orhan ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın yanında ve önünde heyelana bağlı toprak kaymalarıyla yarıklar oluştu. Binanın yıkılma tehlikesine karşı evi boşaltan aile bireyleri, durumu AFAD ve belediye yetkililerine haber verdi. AFAD yetkilileri bölgede inceleme yaparak, evin yıkılma tehlikesi dolayısıyla binayı tahliye etti. Artvin Belediyesi ekipleri de bölgede tahkimat ve zemin güçlendirme çalışması başlattı.

Büyük bir badire atlattıklarını ifade eden Özer Orhan, herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadıklarından dolayı şükrettiklerini söyledi. Orhan, "Heyelan anında evdeydik. Büyük bir gürüldü duyduk, hemen evi boşalttık. Evden çıkınca evin hemen yanında heyelan olduğunu gördük. Yukardan gelen sular toprağa baskı yaptı, sonuçta heyelan oldu. Evimize bir şey olmadı ama tarım arazilerim zarar gördü. Evin yıkılma tehlikesine karşı evi boşalttık. Binanın alt katında kızım, orta katında oğlum, üst katında da ben oturuyorum. Çocuklar ve eşlerimizle 10 kişi yaşıyorduk. Allah korudu, bina yıkılmadı. İnşallah gerekli güçlendirme çalışmaları tamamlanınca evimize geçeceğiz" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan 3 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika


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