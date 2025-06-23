Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik son iki ayda düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ve Borçka ilçeleri ile Rize il merkezinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 135 jandarma personeli ve 5 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Uzun süren saha çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, sokak satıcılarına ağır darbe vuruldu.
Aramalarda 12 gram esrar, 159 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 20 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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