Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Artvin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
23.06.2025 15:22
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Artvin'de jandarma, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 7 kişiyi tutukladı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik son iki ayda düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi tutukladı. Operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hopa, Arhavi, Kemalpaşa ve Borçka ilçeleri ile Rize il merkezinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 135 jandarma personeli ve 5 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Uzun süren saha çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, sokak satıcılarına ağır darbe vuruldu.

Aramalarda 12 gram esrar, 159 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 20 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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