Artvin'in Hopa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Başoba köyü ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yayılsa da, ekipler müdahalesiyle kontrol altına aldı.
Orman Bölge Müdürlüğünün 25 personel, 1 ilk müdahale aracı ve 1 arazöz ile yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin Hopa'da çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan aranan 807 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca ve 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
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