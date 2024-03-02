Artvin Hopa\'da çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

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Artvin'in Hopa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Başoba köyü ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yayılsa da, ekipler müdahalesiyle kontrol altına aldı.

Orman Bölge Müdürlüğünün 25 personel, 1 ilk müdahale aracı ve 1 arazöz ile yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi. - ARTVİN