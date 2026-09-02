Artvin Yusufeli'nde otomobil devrildi, Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz'ün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köy yolunda devrildi. Araçta yalnız bulunan Tüysüz, olay yerinde hayatını kaybetti ve cenazesi Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen otomobilde Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Avcılar köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafedeki köy yolunda meydana geldi. Medet Tüysüz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta yalnız bulunan Tüysüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Tüysüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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