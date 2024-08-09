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Asansör boşluğuna düştü, sıkıştığı yerden kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da iş yerinin zemin katından asansör boşluğuna düşen şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Doğukent Mahallesi Temel Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi zemin kattan bodrum katındaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamı halat yardımıyla yukarı çıkarıp kurtaran ekipler, sedye ile taşıyarak ambulansa bindirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kişi ayaklarında kırık tespit edildiği belirtilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.