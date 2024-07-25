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Asansörde kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da elektriklerin kesilmesinden dolayı asansör içerisinde kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet isimli çocuk dışarı çıkmak için asansöre bindi. Elektriklerin gitmesiyle asansörde kalınca yakınları durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, asansörde ayağı sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtararak ailesine teslim etti.