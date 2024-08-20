Asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki kız itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki kız itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Rize'de raydan çıkan asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

20.08.2024 21:55
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Asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki kız itfaiye ekiplerince kurtarıldı

RİZE - Rize'de raydan çıkan asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Olay, Rize'nin Ardeşen ilçesi Deniz Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Zeynep Ç.'nin bindiği asansör bir anda raydan çıktı. 16 yaşındaki kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, asansörde kalan kız çocuğunun yerini tespit etti. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler kat arasında mahsur kalan kızı çıkartmak için duvar kırıldı. Asansörden çıkartılan kız sağlık ekiplerince ayakta müdahalesi yapıldı. Sağlık kontrolü yapılan kız daha sonrasında ailesine teslim edildi. İtfaiye ekiplerince mahsur kalan Zeynep Ç.'nin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki kız itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Asansörde mahsur kalan 16 yaşındaki kız itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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