İngiliz Ekonomiste Erdoğan'a Hakaret Soruşturması
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum'daki bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Muğla Bodrum'da bir finans toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İngiliz Ekonomiste Erdoğan'a Hakaret Soruşturması - Son Dakika
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