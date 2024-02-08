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Asi Nehri'ne düşen otomobilde sağlık personeli ölü olarak bulundu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen Ford Focus marka otomobilin sağlık personeline ait olduğu, otomobilde bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi

Edinilen bilgiye göre olay merkez Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri'ne düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Bu arada olay yerine dalgıçlarda geldi. Botla nehre açılan dalgıçlar akıntı nedeniyle dalış yapamadı. Bu nedenle olay yerine vinç çağrıldı. Uzun uğraştan sonra vinçler çıkartılan otomobilin 31 AKH 322 plakalı Ford Focus marka olduğu görüldü. Yapılan araştırmada ise otomobilin sağlık personeli Muhammet Dede isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Karaya çıkartılan otomobilde bir kişinin öldüğü görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ölü bulunan şahsın sağlık personeli olduğu öğrenildi. Bu arada ceset otopsi için morga kaldırıldı.