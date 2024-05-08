Aşk acısı çeken bir kişi itfaiyeyi arayarak 'içim yanıyor' dedi - Son Dakika
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Aşk acısı çeken bir kişi itfaiyeyi arayarak 'içim yanıyor' dedi

Edirne'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden ilginç çağrılar arasında, bir kişi 'içim yanıyor, aşk acısı çekiyorum' diyerek itfaiyeyi aradı. Acil durumlar dışında çağrı merkezini arayanlara 1980 lira idari para cezası uygulanıyor.

08.05.2024 20:52
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'Aşk acısı çekiyorum, içim yanıyor" diyerek, itfaiyeye ihbarda bulundu

EDİRNE - Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42'si vakaya dönüşmedi.

"İtfaiye istiyorum, içim yanıyor aşk acısı çekiyorum"

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112'yi arayıp, "İtfaiye istiyorum, içim yanıyor aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulunduğunu söyledi.

1980 lira idari para cezası uygulanıyor

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere 1980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aşk acısı çeken bir kişi itfaiyeyi arayarak 'içim yanıyor' dedi - Son Dakika

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