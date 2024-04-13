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Asker eğlencesinde ortalık karıştı; gençler yumruk yumruğa birbirine böyle saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar polis müdahalesiyle ayrıldı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi 6. sokakta yaşandı. İddiaya göre, askere gidecek bir gencin eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya döndü. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polisin müdahalesinin ardından ayrılan tarafların o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.