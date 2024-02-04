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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada - Son Dakika
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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada

Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada

İstanbul Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, bugün akşam saatlerinde Avcılar Esenyur istikametine giderken köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.

04.02.2024 20:13
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Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Avcılar Esenyur istikametine giderken köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Esenyurt, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Asker eğlencesinde yolu kapatıp havaya ateş açtılar...O anlar kamerada - Son Dakika
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