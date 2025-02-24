Askerler Çığ Altındaki Operatöre Ulaştı

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Askerler 4 kilometrelik karlı yolu 10 dakikada aşarak operatöre ulaştı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde askerler, çığ altında kalan operatöre 4 kilometrelik yolu 10 dakikada aşarak ulaştı.

Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açmaya giden özel idare personelleri, yol açma çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu mahsur kalmış ve ilk olarak tabur komutanlığını aramıştı. Olayı duyan tabur komutanı, askerleriyle berber 10 dakikada 4 kilometrelik yolu kat ederek çığ altında kalan operatör İrfan Cin'i kurtarmaya gitti. Zamanla yarışan askerler, nefessiz kalan operatörü dozerden çıkarıp birliğe götürdüğü öğrenildi.