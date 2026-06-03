Aslı Baş Davasında Kritik Duruşma Yarın

2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'da şüpheli ölümüyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davada kritik duruşma yarın saat 09.30'da Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

21 Temmuz 2010 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde iş insanı Ahmet Bayer'e ait villanın terasından düşerek hayatını kaybeden Aslı Baş ile ilgili yargı süreci devam ediyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin beraat kararını "eksik soruşturma" gerekçesiyle bozmasının ardından dava yeniden geçtiğimiz Aralık ayında görülmeye başlanmıştı.

Davanın bir önceki duruşmasında, Aslı Baş'ın cep telefonunda silinen mesajların geri getirilmesi için cihazın İstanbul'daki bilirkişiye gönderilmesine karar verilmişti. Yarın görülecek duruşmada, söz konusu bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşıp ulaşmadığı ve dosyaya sunulup sunulmadığı değerlendirilecek.

Ayrıca Yargıtay'ın bozma ilamında yer alan tanık beyanları, güvenlik şirketiyle ilgili iddialar ve SEGBİS kayıtlarına ilişkin incelemeler de duruşmada ele alınacak.

16 yıllık adalet arayışı

Aslı Baş'ın ailesi, yıllardır süren yargılama sürecinde adalet taleplerini sürdürürken, dosyada daha önce birçok savcı ve mahkeme heyeti değişti.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2020'de tüm sanıklar hakkında beraat kararı vermiş, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 5 Ağustos'ta kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermiş, geçtiğimiz Aralık ayında görülen duruşmada eksik verilerin giderilmesi talep edilmişti.

Yarın görülecek duruşmada mahkemenin dosyaya ilişkin ara karar vermesi bekleniyor. - MUĞLA