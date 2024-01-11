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Asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın evinde mahsur kaldı - Son Dakika
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Asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın evinde mahsur kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin içerisinde bulunduğu esnada asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yaşlı kadının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, asma kilidi keserek yaşlı kadını mahsur kaldığı evden kurtardılar. Yaşlı kadın, mutluluğunu itfaiye ekiplerine teşekkür ederek dile getirdi.

Asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın evinde mahsur kaldı
11.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:14
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Asma kilidin anahtarın kaybeden yaşlı kadın evinde mahsur kaldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evin içerisinde bulunduğu esnada asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin kapısını kilitlediği asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın, evde mahsur kaldı. Yaşlı kadının komşularıysa durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, asma kilidi keserek yaşlı kadını mahsur kaldığı evden kurtardılar. Yaşlı kadın, mutluluğunu itfaiye ekiplerine teşekkür ederek dile getirdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın evinde mahsur kaldı - Son Dakika


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