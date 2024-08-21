3.Sayfa

Kızlı erkekli grup, aralarına aldıkları kişiyi bayıltana kadar dövdü

Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişinin ölüm nedeni çok farklı çıktı

"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Avcı\'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı

Hamile kadın tekme tokat dövülürken, neden umursamadığı ortaya çıktı

Alman futbolunda bir devir sona erdi

Fakir kesimi kızdıran iddiaya, devletin iki numarasından net yanıt

At arabasıyla geldiler... Restoranın buzdolabından 20 kilo eti böyle çaldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir restoranda gerçekleşen hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişiler, sabah saatlerinde girdikleri restoranın buzdolabından tam 20 kilogram et çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde at arabasıyla işletmenin önüne gelen iki kadın, restoranın buzdolabındaki etleri çalarak hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların hızlı hareketlerle 20 kilogram eti çalıp kayıplara karıştığı görüldü.

Restoran sahibi, sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Restoran sahibi Kezban Çiftçi, dükkanı saban açtığında olduğu görünce güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızların geldiğini gördüğünü ve durumu polise bildirdiğini söyledi.