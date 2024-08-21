At arabasıyla geldiler... Restoranın buzdolabından 20 kilo eti böyle çaldılar - Son Dakika
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At arabasıyla geldiler... Restoranın buzdolabından 20 kilo eti böyle çaldılar

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Tekirdağ'da bir restoranda gerçekleşen hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişiler, sabah saatlerinde girdikleri restoranın buzdolabından tam 20 kilogram et çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

21.08.2024 13:55
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At arabasıyla geldiler... Restoranın buzdolabından 20 kilo eti böyle çaldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir restoranda gerçekleşen hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Kimliği belirsiz kişiler, sabah saatlerinde girdikleri restoranın buzdolabından tam 20 kilogram et çaldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde at arabasıyla işletmenin önüne gelen iki kadın, restoranın buzdolabındaki etleri çalarak hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların hızlı hareketlerle 20 kilogram eti çalıp kayıplara karıştığı görüldü.

Restoran sahibi, sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Restoran sahibi Kezban Çiftçi, dükkanı saban açtığında olduğu görünce güvenlik kamerasını izlediğinde hırsızların geldiğini gördüğünü ve durumu polise bildirdiğini söyledi.

At arabasıyla geldiler... Restoranın buzdolabından 20 kilo eti böyle çaldılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa At arabasıyla geldiler... Restoranın buzdolabından 20 kilo eti böyle çaldılar - Son Dakika

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