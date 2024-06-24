Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız apartmandan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Ataşehir\'de 17 yaşındaki genç kız apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Ataşehir'de bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç kız bilinmeyen bir nedenle apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde vefat eden genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayı araştırıyor.

24.06.2024 01:22
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Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız bilinmeyen bir nedenle apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde vefat eden geç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.

Olay, Ataşehir ilçesi, Yeni Çamlıca Mahallesi'nde 10 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı apartmanın 8'inci katında oturan 17 yaşındaki genç kız henüz öğrenilemeyen bir nedenle kendisini boşluğa bıraktı. 8'inci kattan aşağıya düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Düşme sesleriyle dışarıya çıkan apartman sakinleri 8'inci kattan düşen genç kızın yerde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın naaşını morga kaldırdı. Olayı duyan genç kızın ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Genç kızın intihar etme amacıyla mı, yoksa başka bir sebepten ötürü mü aşağı düştüğü araştırılırken, polis ekipleri genç kızın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ataşehir, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız apartmandan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız apartmandan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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