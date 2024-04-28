Ataşehir'de 4 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ataşehir'de 4 katlı binada yangın çıktı

Ataşehir'de bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan zehirlendi ve bir kişinin elleri yandı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

28.04.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de 4 katlı binada yangın

İSTANBUL - Ataşehir'de 4 katlı binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sonucu söndürüldü.

Olay 20.00 sularında Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre binanın 3. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın büyüyerek bütün daireyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan zehirlendiği, bir kişinin de ellerinin yandığı öğrenildi.

Yangın çıkan evde yaşayan bir çocuk "Ben arka odadaydım. Sonra ön odada babam ile amcalarım sobayı yakıyordu. Birden yangın ve büyük bir ateş gördüm. Kardeşimle birlikte yan odaya gittim, cam patladı. Sonra aşağı indim. "dedi.

Olay tanıklarından Murat Yeşil "Soba bir anda alev alıyor. Sonra aile üyeleri evden kaçıyor. Ölü yaralı yok. Ev sahibi de buralarda." şeklinde konuştu.

Diğer görgü tanıkları yangının sobadan kaynaklı olduğunu ifade ettiler.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ataşehir, İtfaiye, Olay, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de 4 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:19 PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, “borç“ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 22:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de 4 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement