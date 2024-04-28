Ataşehir'de 4 katlı binada yangın çıktı

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Ataşehir'de 4 katlı binada yangın

İSTANBUL - Ataşehir'de 4 katlı binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sonucu söndürüldü.

Olay 20.00 sularında Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre binanın 3. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın büyüyerek bütün daireyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan zehirlendiği, bir kişinin de ellerinin yandığı öğrenildi.

Yangın çıkan evde yaşayan bir çocuk "Ben arka odadaydım. Sonra ön odada babam ile amcalarım sobayı yakıyordu. Birden yangın ve büyük bir ateş gördüm. Kardeşimle birlikte yan odaya gittim, cam patladı. Sonra aşağı indim. "dedi.

Olay tanıklarından Murat Yeşil "Soba bir anda alev alıyor. Sonra aile üyeleri evden kaçıyor. Ölü yaralı yok. Ev sahibi de buralarda." şeklinde konuştu.

Diğer görgü tanıkları yangının sobadan kaynaklı olduğunu ifade ettiler.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.