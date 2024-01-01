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Ataşehir'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir\'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
01.01.2024 - 11:45,
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Ataşehir'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşürken, silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ataşehir, Olay, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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