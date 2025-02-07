Ataşehir'de Alev Alan Araç Tabela ile Durdu! - Son Dakika
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Ataşehir'de Alev Alan Araç Tabela ile Durdu!

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Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü son anda çıkarak tabela ile durabildi. İtfaiye olayda müdahale etti.

07.02.2025 22:01
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Ataşehir'de alev alan otomobil reklam tabelasına çarparak durabildi... O anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücüsü son anda araçtan çıkarken, otomobil ise reklam tabelasına çarparak durabildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan 34 AZ 1801 plakalı otomobil, sürücüsünün araçtan son andan çıkmasının ardından kendi kendine hareket etmeye devam etti. Metrelerce geri giden otomobil, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan reklam tabelasına çarptıktan sonra durabildi. O esnada yoldan geçen diğer araçların yanarak ilerleyen otomobile çarpmaması büyük bir felaketin önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Otomobil, Ataşehir, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Alev Alan Araç Tabela ile Durdu! - Son Dakika

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