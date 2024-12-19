Ataşehir'de apartman yöneticisi cinayeti - Son Dakika
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Ataşehir'de apartman yöneticisi cinayeti

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Eyüp Demirtaş, park kavgası yüzünden Sadık U. tarafından silahla öldürüldü. Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

19.12.2024 13:17
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Ataşehir'de apartman yöneticisinin öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Ataşehir'de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Ataşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş'ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Ataşehir\'de apartman yöneticisi cinayeti
Kaynak: İHA

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