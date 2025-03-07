Ataşehir'de Bilincini Kaybeden Sürücü Kaza Yaptı

Ataşehir'de bilincini kaybeden sürücü araçlara çarparak durdu

İSTANBUL - Ataşehir'de, bilincini kaybeden bir sürücü önce önündeki araca sonrada park halindeki araca çarptı. Ardından da boş araziye uçarak durdu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 35.Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre anlık bilincini kaybeden 34 FC 6085 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden 34 EJ 9044 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı, sonra park halinde olan 34 GB 0880 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yaklaşık 250 metre aşığa sürüklendi ve yolun sonundaki boş bir arsaya girerek durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmazken, 34 FC 6085 plakalı otomobil ve 34 EJ 9044 plakalı Mercedes marka otomobil kullanılamaz hale geldi.

İsmini vermek istemeyen bilinci kapanan sürücü, " Hiçbir şey hatırlamıyorum. Araba aşağıya kadar gitmiş, hiç bilmiyorum dedi.

34 GB 0880 plakalı hafif ticari aracın sahibi Celalettin Kenan, " Yolun alt tarafındaydık, kırmızı araç yukardan aşığa geliyor, diğer araç arkasından geliyor ve dönerken vuruyor. Buradan gelip benim araca vuruyor. Aşığa kadar 250-300 metre sürükleniyor. Oradan da tarlaya uçuyor, yaralı yok Allah'a şükür sadece mal kaybı var." ifadelerini kullandı.