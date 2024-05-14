95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri yaşlı kadını oğlunun elinden kurtardı - Son Dakika
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95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri yaşlı kadını oğlunun elinden kurtardı

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Ataşehir'de madde kullandığı iddia edilen bir şahıs, oturduğu dairede 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin operasyonuyla rehin alınan yaşlı kadın kurtarıldı. Olay, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Kazım Ateş, annesini eve kilitleyip şiddet uyguladı. Komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek yaşlı kadını kurtardı. Kazım Ateş ise polisler tarafından gözaltına alındı.

14.05.2024 11:33
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İstanbul'da hareketli saatlerin yaşandığı adres Ataşehir oldu. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam, 95 yaşındaki annesini evin içerisinde rehin aldı. Komşuların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ANNESİNİ DARBETTİ

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın 4'ncü katında annesiyle yaşayan 65 yaşındaki Kazım Ateş, kullandığı maddenin de etkisiyle 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı. Annesini eve kilitleyen Kazım Ateş, küfür edip şiddet uyguladı.

Madde bağımlısı evlat, annesini bıçakla rehin aldı! 95 yaşındaki kadını polis kurtardı

95 YAŞINDAKİ KADINI EVLADININ ELİNDEN POLİS KURTARDI

Durumu fark eden komşuları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kazım Ateş tarafından kilitlenen kapıyı kırarak 95 yaşındaki yaşlı kadını kurtardı. Polisleri görünce kendini evin içinde başka bir odaya kapatan saldırgan ise kısa sürede etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü.

Madde bağımlısı evlat, annesini bıçakla rehin aldı! 95 yaşındaki kadını polis kurtardı

"EVİ YAKACAK" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Mahalle sakinlerinden Sercan Ertürk, "Kapımız çaldı. Ev sahibi yaşlı kadın 95 yaşında. Oğlunun evi yakacağını söyledi. Biz de polisleri arayarak direkt yardım istedik. Şu an kendisini odaya kilitlemiş. Elinde bıçakla bekliyor. Madde bağımlısı mı bilmiyorum ama hap kullanıyormuş" dedi.

95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri yaşlı kadını oğlunun elinden kurtardı
Kaynak: İHA

Ataşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı! Polis ekipleri yaşlı kadını oğlunun elinden kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: çok garip bir yer bu atasehir yarısı gece kondu diğer yarısı gökdelen çeşit çeşit insanlar çoğu yer günlük kiralık daireler Allah orada yasayanlara sabır versin 13 0 Yanıtla
    Bu Kim: kanka sanada sende sanirim esenyurt 3 1 ferhat eser: Bu kim esenyurt bizim için şereftir şimdi orda değilim ama dönücem gel beklerim misafirim ol 0 0 Ramazan Gündoğan: Esenyurtun neresi Ferhatinko, ben mevlana mahallesi? 0 0 ferhat eser: esenkentteyim aşık Veysel 0 0

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