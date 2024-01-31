Ataşehir'de freni patlayan kamyon ortalığı birbirine kattı
İSTANBUL - Ataşehir'de yokuş çıktığı sırada freni patlayan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına vurdu, ardından park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, Ezgi Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Hamza Öztürk hakimiyetindeki İveco markalı 45 PY 472 plakalı kamyon yokuşu çıktığı sırada freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon önce boş bir binanın istinat duvarına çarptı, ardından da park halindeki A.A. ismindeki sürücüye ait Fiat marka 59 JE 497 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayda kamyonda bulunan sürücünün arkadaşı Ümit Sakallıoğlu, "Frenimiz üst tarafta tutmadı. Onlardan kaçalım derken geri geri kaydık duvara vurduk. Yaralı yok" dedi.
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