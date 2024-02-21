Ataşehir'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Ataşehir'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı

Ataşehir\'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı

Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, araçta ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21.02.2024 13:34  Güncelleme: 13:36
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Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, araçta ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam İstanbul Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sola dönüş yaptığı sırada, ters istikamette seyir halinde gelen 34 FFA 573 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere savrulup sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki esnafın durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası anbean yansıdı.

Olay hakkında konuşan Bekir Güvenç, "Sabah açtığımda dükkanı arkadaş 'dün akşam bayağı büyük bir kaza olmuş' dedi. Kazada aracın hava yastığı patlamış. Motosiklet sürücüsü bayağı bir hasar görmüş galiba, ambulanslar ve trafik polisleri gelmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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