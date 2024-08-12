Ataşehir'de inşaatta yangın çıktı

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Ataşehir'de inşaatta yangın paniği

İSTANBUL - Ataşehir'de bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası inşaat halindeki binanın ikinci katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Şantiye personelinin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.