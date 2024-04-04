Ataşehir\'de motosikletle havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı

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Ataşehir'de motosikletle üzerinde seyir halindeyken havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde 2 Nisan tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, bir şahsın havaya birkaç kez ateş ettiği görüntüler ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, motosiklet üzerinde seyir halindeyken havaya ateş eden şahsın H.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs çalışmalar neticesinde 3 Nisan tarihinde saat 21.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde olayda kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet boş şarjör ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL