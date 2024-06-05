Ataşehir'de okul servisi ile otomobil çarpıştı, otomobil takla attı

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Ataşehir'de seyir halindeki okul servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, okul servisinin boş olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FRA 258 plakalı okul servisi ile Peugeot marka 45 HC 102 plakalı otomobil seyir halindeyken kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle sol arka tekeri kopan otomobil takla atarak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ölen veya yaralanan olmazken, okul servisinde öğrencilerin olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL