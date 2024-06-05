Ataşehir'de okul servisi ile otomobil çarpıştı, otomobil takla attı - Son Dakika
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Ataşehir'de okul servisi ile otomobil çarpıştı, otomobil takla attı

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki okul servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı ancak şans eseri yaralanan olmadı. Okul servisinin boş olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Kazada sadece maddi hasar meydana geldi ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

05.06.2024 14:26
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Ataşehir'de seyir halindeki okul servisi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, okul servisinin boş olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FRA 258 plakalı okul servisi ile Peugeot marka 45 HC 102 plakalı otomobil seyir halindeyken kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle sol arka tekeri kopan otomobil takla atarak durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ölen veya yaralanan olmazken, okul servisinde öğrencilerin olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ataşehir, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de okul servisi ile otomobil çarpıştı, otomobil takla attı - Son Dakika

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