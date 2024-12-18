Ataşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Ataşehir'de tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 1 kişi kasığından yaralandı, saldırgan kaçtı.

18.12.2024 20:02
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Ataşehir'de tartışan şahıslar birbirine ateş açtı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de cadde üzerinde tartışan 3 şahıs silahlarını çekerek ateş açtı. Yaşanan olayda kavgaya karışan şahıslardan biri kasığından vurularak yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, 3 şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çıkaran şahıs tartıştığı kişilerden birini kasığından vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs yere düşerken, yanındaki diğer şahıs ise silahla ateş ederek karşılık verdi. Silahlı saldırgan sekerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kurşun telefona isabet etti"

Esnaf Mübin Şimşek, "Öğleden sonra saat 16.30 gibi 3 tane şahıs birbiriyle tartışmaya başladı. Bir tanesi silahını çıkardı ve ateş etti. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Vurulan kişinin cebinde telefonu vardı kurşun ona isabet etmiş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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