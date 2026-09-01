Ataşehir Ferhatpaşa\'da tadilat yapılan binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangının, binada yapılan tadilat çalışmaları sırasında çıktığı öğrenildi.

Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada tadilat çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının, tadilat çalışmaları sırasında çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.