Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Antalya'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Antalya'da Anıldı

Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Antalya\'da Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Antalya'da düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma etkinliğine binlerce vatandaş katıldı. Saat 09.05'te saygı duruşu yapmak için araçlar dururken, denizde ve karada da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

10.11.2024 10:51  Güncelleme: 11:00
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86'ncı ölüm yıl dönümünde Antalya'da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde insanlar sokaklarda, araçlarda ve denizde saygı duruşuna geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'nda düzenlenen resmi törene binlerce Antalyalı katıldı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Garnizon Komutanı Hasan Basri Erkuzu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Karada ve denizde anıldı

Atatürk Anıtı'na sırasıyla Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin konulmasının ardından saatler 09.05'i gösterip sirenlerin çalmasıyla seyir halindeki sürücüler araçlarını yol kenarında durdururken, bir grup motorcu Konyaaltı varyantında motorlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Bir halk otobüsü sürücüsü de durarak içerisindeki yolcularla birlikte saygı duruşunda bulundu. Aynı anlarda Konyaaltı sahilinde bulunan vatandaşların yanı sıra denizde SUB yapan vatandaşlarda denizde saygı duruşunda bulundular. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Antalya'da Anıldı - Son Dakika

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