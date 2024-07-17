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Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğene istenen ceza belli oldu

Hazırlanan iddianamede dayı-yeğene 5 yıla kadar hapis isteniyor

KAYSERİ - Kayseri'de baltayla Atatürk Anıtı'na saldıran dayı ve yeğene 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na zarar veren ve baltayla 13 darbe izi bırakan Y.K. ve yeğeni Z.A. adlı şahıslar hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma" suçundan 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildiği belirtildi.

İddianamede yer alan ifadelerine göre, sanıklar eylemi herhangi bir örgütün talimatı ile gerçekleştirmediğini savunmuşlardı. Tutuklu sanıkların yargılanmaları için 22 Temmuz tarihinde 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Olay

16 Haziran'da öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Y.K. ve Z.A. ellerindeki baltalarla Atatürk Anıtına saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Y.K. ve Z.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anıt üzerindeki zarar gören yerlerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından tespit edilip temizlendi.