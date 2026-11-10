Atatürk, Antalya\'da 88. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı\'nda anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Antalya'da düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelengi sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

Antalya protokolü Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Barosu Başkanı Av. Ali Çağdaş Bozaner, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Gençlik ve Spor Antalya İl Müdürü Yavuz Gürhan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.