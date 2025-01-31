Suriye'de yeniden huzurun hakim olması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Şara yönetimi, 2011'deki iç savaşta Dera kentinde yaşanan tüm ölümlerin sorumlusu olarak kabul edilen eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip'i tutukladı. Devlete bağlı SANA Haber Ajansı'nın üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, devrik lider Beşar Esad'ın teyzesinin oğlu olan Necip ülkenin batı kıyısındaki Lazkiye'de yakalandı. Haberde, "Suçlu Atıf Necip, Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı yargılanmak ve sorumlu tutulmak üzere yetkili makamlara sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.
Esad aleyhinde protestolar, Dera'da 15 Mart 2011'de 15 öğrencinin şehrin duvarlarına hükümet aleyhinde sloganlar yazdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlamıştı. Kentteki Suriyeliler öğrencilere işkence yapıldığı haberinin ardından protesto gösterileri düzenleyerek, serbest bırakılmaları çağrısı yapmıştı. Düzenlenen protesto gösterilerinde askeri müdahale sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Dera halkı, ölümlerden Atıf Necip'i sorumlu tutmuş ve Necip'in idam edilmesini istemişti. Esad, tepkilerin ardından Necip'i görevden almıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dera'daki ölümlerin sorumlusu olan Esad'ın kuzeni Atıf Necip yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?