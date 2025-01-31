Dera\'daki ölümlerin sorumlusu olan Esad\'ın kuzeni Atıf Necip yakalandı

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Suriye'de yeniden huzurun hakim olması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

DERA'DAKİ ÖLÜMLERİN SORUMLUSU OLAN ESAD'IN KUZENİ YAKALANDI

Şara yönetimi, 2011'deki iç savaşta Dera kentinde yaşanan tüm ölümlerin sorumlusu olarak kabul edilen eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip'i tutukladı. Devlete bağlı SANA Haber Ajansı'nın üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, devrik lider Beşar Esad'ın teyzesinin oğlu olan Necip ülkenin batı kıyısındaki Lazkiye'de yakalandı. Haberde, "Suçlu Atıf Necip, Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı yargılanmak ve sorumlu tutulmak üzere yetkili makamlara sevk edildi" ifadeleri kullanıldı.

ASKERİ MÜDAHALE SONUCU ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Esad aleyhinde protestolar, Dera'da 15 Mart 2011'de 15 öğrencinin şehrin duvarlarına hükümet aleyhinde sloganlar yazdıkları iddiasıyla tutuklanmasının ardından başlamıştı. Kentteki Suriyeliler öğrencilere işkence yapıldığı haberinin ardından protesto gösterileri düzenleyerek, serbest bırakılmaları çağrısı yapmıştı. Düzenlenen protesto gösterilerinde askeri müdahale sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Dera halkı, ölümlerden Atıf Necip'i sorumlu tutmuş ve Necip'in idam edilmesini istemişti. Esad, tepkilerin ardından Necip'i görevden almıştı.