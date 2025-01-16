Atina Havaalanında Hırsızlık: 2 Kadın Gözaltında

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki havaalanında 2 kadın bagaj teslim alanından valiz çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisler, havaalanında hırsızlık şüphesiyle harekete geçti. Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havaalanı'nda 38 ve 36 yaşlarındaki 2 kadın bagaj teslim alanında yolcuların valizlerini çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Havaalanı polisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana havalimanından en az 8 bavulun çalındığı, kadınların hırsızlıkları iç hat uçuşu yaptıktan sonra gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, kadınların Atina'daki evlerinde yapılan aramada, içinde giysi, ayakkabı, cüzdan, şapka, çanta ve gözlük olan bavulların yanı sıra Angola, Bulgaristan, Polonya, Güney Afrika, Rusya ve İsveç gibi farklı ülkelere ait dövizler bulunduğu belirtildi.

Kimliği henüz açıklanmayan kadınlar, ön duruşma için mahkemeye çıkacak. - ATİNA