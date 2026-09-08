Atlas Çağlayan davasında E.Ç.'ye çocuğa karşı kasten öldürmeden 18 yıl 10 ay hapis
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili davada mahkeme, adli süreçteki çocuk E.Ç.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, adli süreçteki çocuk E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: İHA
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