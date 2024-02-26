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Atlı polisler Gaziantep'te göreve başladı

GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alacak olan Atlı Polisler Şehitkamil Vadipark ve Şahinbey Kavaklık Parkı'nda göreve başladı.

Kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğini kurdu. Kurulan Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı atlı polisler ile başta toplumsal olaylar olmak üzere halkın yoğun olduğu stat, spor salonu, konser, park ve caddelerde görev alarak vatandaşın huzur ve güveninin tesisi sağlanması hedefleniyor.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise Atlı Polislerin kentin kalabalık yerlerinden olan Şehitkamil Vadipark ve Şahinbey Kavaklık Parkı'nda göreve başladığını ve ilk devriyelerini attığını duyurdu.