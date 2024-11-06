ATM'de Kapkaç: Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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ATM'de Kapkaç: Kadın Kurtarıldı

Antalya'da ATM'de para yatırmaya çalışan kadının elindeki parayı kapkaççı aldı, ancak devriye ekipleri suçluyu 100 metre uzaklıkta yakaladı.

06.11.2024 20:42
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ATM'ye para yatıran kadına kapkaç şoku: Kaptı, kaçamadı

Kapkaççının hedefi olan kadın, ATM'de işlem yapacağı sırada elindeki parayı kaptırdı

Devriye gezen motorize yunus timleri şüpheliyi 100 metre uzaklaşmadan yakaladı

ANTALYA - Antalya'da bir bankanın ATM'sinde para yatırmak isteyen kadın kapkaççının kurbanı oldu. Kadının parasını alarak kaçmaya çalışan şahıs devriye gezen motorize yunus timleri tarafından 100 metre uzaklıkta yakalandı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre banka ATM'sine para yatırmak üzere gelen Mehtap U.'ya işlem yaptığı sırada yaklaşan bir şüpheli, genç kadının elindeki yaklaşık 2 bin 800 TL'yi alarak hızla uzaklaştı. Bu sırada caddede devriye görevini yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timleri koşarak kaçan şahsı fark ederek takibe aldı. İsminin İsmail U. olduğu öğrenilen şüpheli banka şubesine 100 metre mesafede Yunus Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşadığı olayın şoku ile ne yapacağını bilemeyen kadına banka güvenlik görevlileri yardımcı oldu. Banka içerisine alınan Mehtap U.'ya görevliler su ve kolonya verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli ise işlemleri için karakola götürülürken, üzerinde yapılan aramada ise paraya rastlanılmadı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Suç, ATM, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ATM'de Kapkaç: Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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