ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Tekne Kazasında Hayatını Kaybetmesi Sonrası Gözaltına Alınan İşadamı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Tekne Kazasında Hayatını Kaybetmesi Sonrası Gözaltına Alınan İşadamı Serbest Bırakıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan işadamı arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından M. S. Ç. ifadesi alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.07.2024 13:51
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ATSO ve Antalya OSB Başkanı işadamı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesinden sonra gözaltına alınan işadamı arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün meydana gelen olayda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendisine ait "Alber" isimli tekne limana yanaştığı esnada tekneden düşen minderi almak için teknenin arka kısmına yöneldi. Tekneyi kullanan M. S. Ç. minderin alınması için manevra yaptığı sırada Bahar, dengesini kaybedip denize düştü ve motor pervanesinin arasında kaldı. Vücudunda ağır kesi ve yaralar oluşan Bahar ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası M. S. Ç. sabahın erken saatlerinde Kemer Adliyesi'ne getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri aynı zamanda denize düşen minderi de getirerek savcılığa teslim etti. M.S.Ç'nin nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

M. S. Ç. "Can dostumu, arkadaşımı kaybettim, acımız büyük, başka bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Tekne Kazasında Hayatını Kaybetmesi Sonrası Gözaltına Alınan İşadamı Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Tekne Kazasında Hayatını Kaybetmesi Sonrası Gözaltına Alınan İşadamı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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