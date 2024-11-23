Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi av tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.
Olay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyrahmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Köroğlu (74) evinde av tüfeğini temizlemeye çalıştığı sırada tüfekte kalan fişeğin patlaması sonucu kendini vurdu.
Boğazına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılan Köroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Köroğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Av Tüfeği Kazası: 74 Yaşında Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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